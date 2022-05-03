Закончился суд над уже осуждёнными, устроившими в колонии Невьянска бунт
Криминал
Фото: Владислав Постников
Невьянский городской суд закончил рассмотрение дела о «бунтарях», которые — по версии следствия — в конце сентября 2019-го года устроили беспорядки в колонии, где отбывали полученные ранее сроки лишения свободы. Каждому из них решено «накинуть» к уже отбытому. Самое мягкое наказание — дополнительные 3 года и 3 месяца, самое суровое — плюс ещё 12 лет «строгача».
Бунт, о котором идёт речь, произошёл 3 года назад 25-го сентября. Его спровоцировало изъятие сотрудниками колонии у осужденных запрещённых предметов. Недовольные этим «колонисты» начали роптать. Один из них, 40-летний мужчина призвал взбунтоваться и начал угрожать молотком в сторону сотрудников. Некоторые горячие головы призыв поддержали, что обернулось порчей казённого имущества. Так, ими были уничтожены камеры видеонаблюдения, светильники, тумбочки. Всё это им сейчас припомнили на суде.
Судили восьмерых бунтарей по 2 части 212-й статьи Уголовного кодекса Российской Федрации («участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества»). Зачинщик предстал перед судом по дополнительным статьям за призывы и угрозу применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.
Бунт, о котором идёт речь, произошёл 3 года назад 25-го сентября. Его спровоцировало изъятие сотрудниками колонии у осужденных запрещённых предметов. Недовольные этим «колонисты» начали роптать. Один из них, 40-летний мужчина призвал взбунтоваться и начал угрожать молотком в сторону сотрудников. Некоторые горячие головы призыв поддержали, что обернулось порчей казённого имущества. Так, ими были уничтожены камеры видеонаблюдения, светильники, тумбочки. Всё это им сейчас припомнили на суде.
Судили восьмерых бунтарей по 2 части 212-й статьи Уголовного кодекса Российской Федрации («участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества»). Зачинщик предстал перед судом по дополнительным статьям за призывы и угрозу применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.
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