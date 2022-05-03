Закончился суд над уже осуждёнными, устроившими в колонии Невьянска бунт

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Невьянский городской суд закончил рассмотрение дела о «бунтарях», которые — по версии следствия — в конце сентября 2019-го года устроили беспорядки в колонии, где отбывали полученные ранее сроки лишения свободы. Каждому из них решено «накинуть» к уже отбытому. Самое мягкое наказание — дополнительные 3 года и 3 месяца, самое суровое — плюс ещё 12 лет «строгача».Бунт, о котором идёт речь, произошёл 3 года назад 25-го сентября. Его спровоцировало изъятие сотрудниками колонии у осужденных запрещённых предметов. Недовольные этим «колонисты» начали роптать. Один из них, 40-летний мужчина призвал взбунтоваться и начал угрожать молотком в сторону сотрудников. Некоторые горячие головы призыв поддержали, что обернулось порчей казённого имущества. Так, ими были уничтожены камеры видеонаблюдения, светильники, тумбочки. Всё это им сейчас припомнили на суде.Судили восьмерых бунтарей по 2 части 212-й статьи Уголовного кодекса Российской Федрации («участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, уничтожением имущества»). Зачинщик предстал перед судом по дополнительным статьям за призывы и угрозу применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.