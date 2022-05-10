Два фитнес-тренера похитили в Екатеринбурге мужчину

– Они вымогали у мужчины 3,5 миллиона рублей. По одной из версий, жертву выбрал один из тренеров. Возможно, он заметил обеспеченного клиента в фитнес-клубе, – добавил инсайдер.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Два фитнес-тренера и их ранее судимый знакомый похитили в Екатеринбурге 32-летнего мужчину и неделю держали его в заложниках. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам потерпевшего, его похитили из торгового центра Sila Voli, расположенного на улице Карла Либкнехта, и отвезли в съемную квартиру в ЖК «Клевер парк», где стали его избивать. Сотрудники полиции освободили заложника вечером 11 мая.Источник «КП-Екатеринбург» рассказал, что одному из тренеров 34 года, его коллеге – 29 лет. Третьему участнику нападения 22 года, он уже имеет четыре судимости за кражи и разбой.В пресс-группе УМВД отказались комментировать данное происшествия.