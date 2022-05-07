Бывшего инспектора ДПС осудили в Екатеринбурге за получение взятки
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом предстал бывший инспектор ДПС. Он признан виновным в получении взятки за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя (ч.3 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
30 августа 2021 года инспектор во время патрулирования в Орджоникидзевском районе заметил машину Subaru Tribeca, водитель которой, по его подозрениям, мог находиться в состоянии опьянения. Инспектор остановил машину, но заметил, как водитель и пассажир поменялись местами.
Задержанный водитель с целью остаться безнаказанным предложил договориться. На что инспектор попросил взятку в размере 25 тысяч рублей. Эта сумма была передана водителем лично в руки инспектору.
После этого инспектор вернул документы водителю и отпустил машину. Составлять протокол о правонарушении и проводить проверку на опьянение он не стал.
Орджоникидзевский районный суд принял решение выписать обвиняемому штраф в виде 500 тысяч рублей и взыскать незаконно полученные 25 тысяч рублей, а также лишить его права занимать должность на госслужбе в правоохранительных органах РФ на срок 3 года. Мужчину уже уволили по приказу начальника УМВД России по Екатеринбургу за утрату доверия.
30 августа 2021 года инспектор во время патрулирования в Орджоникидзевском районе заметил машину Subaru Tribeca, водитель которой, по его подозрениям, мог находиться в состоянии опьянения. Инспектор остановил машину, но заметил, как водитель и пассажир поменялись местами.
Задержанный водитель с целью остаться безнаказанным предложил договориться. На что инспектор попросил взятку в размере 25 тысяч рублей. Эта сумма была передана водителем лично в руки инспектору.
После этого инспектор вернул документы водителю и отпустил машину. Составлять протокол о правонарушении и проводить проверку на опьянение он не стал.
Орджоникидзевский районный суд принял решение выписать обвиняемому штраф в виде 500 тысяч рублей и взыскать незаконно полученные 25 тысяч рублей, а также лишить его права занимать должность на госслужбе в правоохранительных органах РФ на срок 3 года. Мужчину уже уволили по приказу начальника УМВД России по Екатеринбургу за утрату доверия.
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