Жительницу Режа осудили за поджог человека
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Реже вынесли приговор местной жительнице, которая подожгла свою знакомую. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Осенью прошлого года женщина находилась в квартире бывшего сожителя. Там она поссорилась со своей знакомой на почве ревности. В ходе ссоры злоумышленница взяла бутылку с растворителем, вылила содержимое на сидящую на диване потерпевшую и поднесла зажигалку.
Вылитый на женщину растворитель воспламенился. Она осталась жива только потому, что вовремя проснулся бывший сожитель обвиняемой и потушил огонь. Потерпевшая получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Режевской городской суд назначил злоумышленнице наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Осенью прошлого года женщина находилась в квартире бывшего сожителя. Там она поссорилась со своей знакомой на почве ревности. В ходе ссоры злоумышленница взяла бутылку с растворителем, вылила содержимое на сидящую на диване потерпевшую и поднесла зажигалку.
Вылитый на женщину растворитель воспламенился. Она осталась жива только потому, что вовремя проснулся бывший сожитель обвиняемой и потушил огонь. Потерпевшая получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Режевской городской суд назначил злоумышленнице наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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