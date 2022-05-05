Жительницу Режа осудили за поджог человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Реже вынесли приговор местной жительнице, которая подожгла свою знакомую. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Осенью прошлого года женщина находилась в квартире бывшего сожителя. Там она поссорилась со своей знакомой на почве ревности. В ходе ссоры злоумышленница взяла бутылку с растворителем, вылила содержимое на сидящую на диване потерпевшую и поднесла зажигалку.Вылитый на женщину растворитель воспламенился. Она осталась жива только потому, что вовремя проснулся бывший сожитель обвиняемой и потушил огонь. Потерпевшая получила телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.Режевской городской суд назначил злоумышленнице наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.