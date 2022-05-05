Излишне любопытного экс-директора екатеринбургского офиса продаж мобилок отправили под суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга передала в районный суд материалы по делу бывшего директора одного из офисов продаж компании сотовой связи. Молодой человек обвиняется в том, что нарушил тайну телефонных переговоров, а заодно и за то, что он незаконно получил доступ к компьютерной информации клиентов.В ходе следствия выяснилось, что сей гражданин 1998-го года рождения в июне прошлого года воспользовался служебным положением, раздобыл персональные данные 11 человек. Сделал он это по просьбе неких лиц (которых ждёт отдельное судебное разбирательство, когда личности их будут установлены), которым передал информацию о соединениях по абонентским номерам 11 потерпевших, проживающих на территории различных субъектов РФ. Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, экс-директор воспользовался вверенным ему логином и персональным паролем, чтобы с рабочего компьютера войти в базу данных оператора сотовой связи и скопировать на свой мобильный телефон файлы с детализациями соединений абонентских номеров потерпевших.Прокуратура Орджоникидзевского района просит суд взыскать с обвиняемого в пользу государства средства, полученные тем за передачу незаконно добытой информации. Но этим наказание для нечистого на руку экс-директора может и не ограничиться. Статьи Уголовного кодекса, по которым его будут судить, предполагают наказание до 5 лет лишения свободы.