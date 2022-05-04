Жительница Нижнего Тагила лишилась 100 тысяч после знакомства в баре

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Нижнего Тагила лишилась 100 тысяч рублей после знакомства с мужчиной в баре. Теперь его разыскивают как подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба МУ МВД России Нижнетагильское.Инцидент произошёл в ночь с 22 на 23 апреля в заведении на проспекте Строителей, 27, где 50-летняя местная жительница познакомилась с мужчиной. Вместе они выпивали. В какой-то момент женщина отлучилась, забыв взять с собой сумку.После этого подозреваемый взял сумку своей знакомой, в которой, как заявляется, было 100 тысяч рублей и документы, и покинул заведение. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустя некоторое время мужчина вернулся в бар, достал из кошелька деньги и бросил его под стол.Сумку женщины позже полицейские обнаружили в районе железнодорожного вокзала. Потерпевшая же написала заявление о пропаже. Теперь оперативники ищут её знакомого и просят всех, кто его может знать, обращаться в дежурную часть по телефону: 8 (343) 597-64-02.Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»