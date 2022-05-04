83-летняя пенсионерка из Екатеринбурга перевела более 700 тысяч мошенникам

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Мошенники представлялись работниками Генпрокуратуры и Центрального банка и несколько месяцев выманивали деньги у 83-летней пенсионерки, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Мошенники сказали женщине, что ей положена компенсация в размере 450 тысяч за то, что недобросовестная компания продала ей биоактивные добавки. Но нужно заплатить 13,5 тысяч «за услуги банка», 70 тысяч за «инкассаторскую машину» и 90 тысяч за «страховку». Пенсионерка перевела все деньги на счета мошенников. Тогда ей снова позвонили и попросили заплатить 58 тысяч за «подоходный налог».Четыре месяца женщине звонили с новыми условиями. Общая сумма переведённых денег составила 740 тысяч. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.Территориальное ОВД возбудило уголовное дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество».Полиция просит граждан быть внимательнее и не переводить деньги, если об этом просят подозрительные и незнакомые люди, а уточнять информацию лично или по официальным телефонам.