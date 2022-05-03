Четырёх жителей Свердловской области обвиняют в сожжении человека
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в Следственном комитете, четырёх жителей Свердловской области обвиняют в похищении и убийстве человека, совершенными организованной группой.
Так, по версии следствия, 20 апреля Верхней Пышме избили мужчину, который являлся отцом одного из напавших. После того, как потерпевший потерял сознание, его закрыли в багажнике автомобиля.
«В дальнейшем двое из нападавших вывезли потерпевшего в лес, где сам автомобиль и находившегося в багажнике пострадавшего облили соляркой. После этого обвиняемые подожгли машину», – рассказал старший помощник руководителя управления Александр Шульга.
Обугленное тело убитого было обнаружено позже, 28 апреля, в ходе следственно-оперативных мероприятий. Полагается, что преступление было совершенно на почве длительной личной неприязни между погибшим и его сыном.
Четверо обвиняемых сейчас находятся под стражей. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Так, по версии следствия, 20 апреля Верхней Пышме избили мужчину, который являлся отцом одного из напавших. После того, как потерпевший потерял сознание, его закрыли в багажнике автомобиля.
«В дальнейшем двое из нападавших вывезли потерпевшего в лес, где сам автомобиль и находившегося в багажнике пострадавшего облили соляркой. После этого обвиняемые подожгли машину», – рассказал старший помощник руководителя управления Александр Шульга.
Обугленное тело убитого было обнаружено позже, 28 апреля, в ходе следственно-оперативных мероприятий. Полагается, что преступление было совершенно на почве длительной личной неприязни между погибшим и его сыном.
Четверо обвиняемых сейчас находятся под стражей. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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