Четырёх жителей Свердловской области обвиняют в сожжении человека

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в Следственном комитете, четырёх жителей Свердловской области обвиняют в похищении и убийстве человека, совершенными организованной группой.Так, по версии следствия, 20 апреля Верхней Пышме избили мужчину, который являлся отцом одного из напавших. После того, как потерпевший потерял сознание, его закрыли в багажнике автомобиля.«В дальнейшем двое из нападавших вывезли потерпевшего в лес, где сам автомобиль и находившегося в багажнике пострадавшего облили соляркой. После этого обвиняемые подожгли машину», – рассказал старший помощник руководителя управления Александр Шульга.Обугленное тело убитого было обнаружено позже, 28 апреля, в ходе следственно-оперативных мероприятий. Полагается, что преступление было совершенно на почве длительной личной неприязни между погибшим и его сыном.Четверо обвиняемых сейчас находятся под стражей. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.