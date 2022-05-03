Рядом с камышловской ИК-52 задержали пытавшегося совершить переброс мужчину
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Вчера, 4 мая, возле камышловской исправительной колонии №52 был задержан граждан, пытавшийся перебросить через забор телефоны для осужденных.
«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела охраны и кинологической группы при попытке совершить переброс был задержан гражданин», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
У задержанного был изъят полиэтиленовый сверток с двумя сотовыми телефонами.
«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела охраны и кинологической группы при попытке совершить переброс был задержан гражданин», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.
У задержанного был изъят полиэтиленовый сверток с двумя сотовыми телефонами.
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