Рядом с камышловской ИК-52 задержали пытавшегося совершить переброс мужчину

10.40 Четверг, 5 мая 2022
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
Вчера, 4 мая, возле камышловской исправительной колонии №52 был задержан граждан, пытавшийся перебросить через забор телефоны для осужденных.

«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела охраны и кинологической группы при попытке совершить переброс был задержан гражданин», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

У задержанного был изъят полиэтиленовый сверток с двумя сотовыми телефонами.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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