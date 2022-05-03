Рядом с камышловской ИК-52 задержали пытавшегося совершить переброс мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 4 мая, возле камышловской исправительной колонии №52 был задержан граждан, пытавшийся перебросить через забор телефоны для осужденных.«В ходе реализации оперативной информации сотрудниками отдела охраны и кинологической группы при попытке совершить переброс был задержан гражданин», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.У задержанного был изъят полиэтиленовый сверток с двумя сотовыми телефонами.