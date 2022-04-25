Мошенники продолжают вытягивать из пожилых уральцев их сбережения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге и городах Свердловской области не становятся реже мошеннические преступления, жертвами которых оказываются доверчивые пожилые люди. Как правило, поверив молодым людям, старики лишаются довольно крупных денежных сумм.Одна из схем — позвонить потенциальной жертве, запугать тем, что у близкого родственника проблемы (например, попал в ДТП или под следствие) и пообещать спасти «кровинушку» от неприятностей при помощи взятки. Таким обманным методом 19-го апреля этого года молодой аферист 2002-го года рождения выманил 100 тысяч рублей у екатеринбургской пенсионерки 1945-го года рождения. Сейчас преступник пойман и содержится за решёткой на время расследования. Против него возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).Ещё большую сумму похитили путём обмана у жительницы Первоуральска. В данном случае действовала иная мошенническая схема. Пенсионерка сама вышла на преступников, привлечённая рекламным объявлением в Интернете. Реклама обещала значительное приумножение вложенных средств. Ну, женщина и вложилась — на 600 тысяч рублей. Приумножение же произошло только у мошенников.Жертва обмана подала заявление в МО МВД России «Верхнепышминский». По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).