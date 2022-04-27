Жительницу Нижнего Тагила обвинили в сбыте фальшивых банковских билетов
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительницу Нижнего Тагила будут судить за сбыт поддельных банковских билетов. Накануне прокуратура Свердловской области утвердила в отношении неё обвинение по части 1 статье 186 УК РФ («хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации»).
По версии следствия, обвиняемая в период с января по февраль 2022 года заказала у неустановленного лица две поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, получив доставку через почту.
«В дальнейшем жительница Нижнего Тагила сбыла два поддельных банковских билета в качестве оплаты за выбранные ею товары в магазинах Екатеринбурга. Кассиры, уверенные в подлинности банковских билетов, приняли их и передали обвиняемой сдачу и товар, после чего обвиняемая скрылась с места преступления», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сейчас уголовное дело женщины направлено в Чкаловский районный суд. Ей грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемая в период с января по февраль 2022 года заказала у неустановленного лица две поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, получив доставку через почту.
«В дальнейшем жительница Нижнего Тагила сбыла два поддельных банковских билета в качестве оплаты за выбранные ею товары в магазинах Екатеринбурга. Кассиры, уверенные в подлинности банковских билетов, приняли их и передали обвиняемой сдачу и товар, после чего обвиняемая скрылась с места преступления», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Сейчас уголовное дело женщины направлено в Чкаловский районный суд. Ей грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
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