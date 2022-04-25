Убитую сотрудницу полиции обнаружили на берегу реки в Свердловской области

«В настоящее время сыщики уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастных к данному ЧП. В Нижние Серги для выяснения всех обстоятельств гибели сотрудницы направлена группа опытных специалистов из разных подразделений ГУ МВД области, которые сейчас отрабатывают всевозможные версии. По ряду признаков преступление может носить бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные используют полиграф, проверяют алиби лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей», - цитируют пресс-секретаря главка свердловской полиции Валерия Горелых СМИ.

Алиса Левина © Вечерние ведомости