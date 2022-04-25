Убитую сотрудницу полиции обнаружили на берегу реки в Свердловской области

19.10 Суббота, 30 апреля 2022
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Тело убитой сотрудницы полиции обнаружили на берегу реки Бисерть. По предварительным данным, ее могли забить до смерти.

Первыми об убийстве полицейской, предположительно участковой, написало издание «КП-Екатеринбург». По данным издания, 31-летняя женщина, старший лейтенант полиции, отправилась на реку Бисерть на рыбалку с 21-летним мужчиной. Когда женщина не вернулась домой, ее мама обратилась в полицию, и ночью на берегу реки обнаружили труп сотрудницы МВД со следами насилия.

Как сообщают в областном полицейском главке, женщина находилась в декретном отпуске и ее убийство не связано с профессиональной деятельностью.

Источник «КП-Екатеринбург» также утверждает, что во время рыбалки на полицейскую напал мужчина в черной маске и кочергой. А в МВД сообщили, что преступление может носить бытовой характер.

«В настоящее время сыщики уголовного розыска проводят комплекс мероприятий, направленных на установление причастных к данному ЧП. В Нижние Серги для выяснения всех обстоятельств гибели сотрудницы направлена группа опытных специалистов из разных подразделений ГУ МВД области, которые сейчас отрабатывают всевозможные версии. По ряду признаков преступление может носить бытовой характер. В своей работе оперуполномоченные используют полиграф, проверяют алиби лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей», - цитируют пресс-секретаря главка свердловской полиции Валерия Горелых СМИ.


Также известно, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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