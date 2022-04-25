Погоней со стрельбой закончилась попытка сотрудников ДПС Красноуфимска остановить нарушителя

18.52 Четверг, 28 апреля 2022
Криминал
Фото: ВК-паблик «Патрульный участок»
В Красноуфимске дежурившие ночью сотрудники ДПС заметили легковой автомобиль отечественного производства, ехавший по улице Азина с нарушениями. Попытка остановить «ВАЗ-2106» с первого раза не получилась – легковушка лишь увеличила скорость. ДПС-ники бросились в погоню.

«ВАЗ» выехал за границы города и направился в сторону села Крылово. Требования сотрудников дорожно-патрульной службы его водитель игнорировал. При этом машина ехала с превышенной скоростью и виляла по дороге, выезжая на встречную полосу. Чтобы устранить потенциальную опасность для других участников движения, ДПС-ники решили дать предупредительные выстрелы в воздух. Когда и это не помогло остановить машину-беглеца, огонь был открыт прямо по ней.

Остановить таким образом машину нарушителей удалось только возле села Азигулово, - сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области. За рулём «ВАЗа» оказался 25-летний уроженец деревни Попово Артинского района. Рядом с ним сидел 23-летний пассажир. Оба были «под алкогольными парами». И у обоих, как выяснилось позже, имеются судимости. Причём, если пассажир был осуждён за причинение тяжёлых телесных повреждений, то у пьяного водителя в «послужном списке», помимо кражи, уже есть вождение в нетрезвом виде.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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