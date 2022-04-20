Екатеринбуржца осудили за 50 налетов на магазины
Криминал
Фото предоставил Валерий Горелых
Житель Екатеринбурга предстал перед судом за более 50 налетов на магазины. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
С марта 2019 года по февраль 2021 года обвиняемый вместе с сообщниками проникал в помещения крупных сетевых предприятий, расположенных в Белоярском, Сысертском и Каменском районах. Похищали злоумышленники табачную продукцию.
По данным полковника Горелых, за одну ночную кражу грабители могли присвоить сигарет на 100 000 рублей.
Белоярский районный суд назначил екатеринбуржцу за причастность к нападениям на магазины лишение свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски представителей потерпевших и назначил взыскать с мужчины более трех миллионов рублей.
С марта 2019 года по февраль 2021 года обвиняемый вместе с сообщниками проникал в помещения крупных сетевых предприятий, расположенных в Белоярском, Сысертском и Каменском районах. Похищали злоумышленники табачную продукцию.
По данным полковника Горелых, за одну ночную кражу грабители могли присвоить сигарет на 100 000 рублей.
– Конструктивное взаимодействие службы безопасности торговой сети «Монетка» и сотрудников уголовного розыска позволило выйти на след любителей чужого товара и изобличить их, – заявил Валерий Горелых.
Белоярский районный суд назначил екатеринбуржцу за причастность к нападениям на магазины лишение свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски представителей потерпевших и назначил взыскать с мужчины более трех миллионов рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В краснотурьинской колонии испекли пасхальные куличи
24 апреля 2022
24 апреля 2022