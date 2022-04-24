В Заречном микрорайоне Екатеринбурга неизвестные снимают колёса с автомобилей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Заречного микрорайона Екатеринбурга сообщили о массовых кражах автомобильных колёс. По их словам, это продолжается не первую неделю.Фотографии машин, которые уже лишились своих колёс, жители микрорайона стали публиковать в местном паблике «Заречный район».В УМВД по Екатеринбургу «Вечерним ведомостям» сообщили, что по каждому заявлению о хищении сотрудниками территориального ОВД проводится тщательная проверка.«Полиция устанавливает лиц, причастных к данным инцидентам, а также предпринимает меры по их задержанию», – ответили в пресс-группе.