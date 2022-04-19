Жителя Нижнего Тагила обвиняют в сбыте поддельных банкнот

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле направили в Тагилстроевский районный суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Его подозревают в сбыте поддельных банкнот.По версии следователей, обвиняемый в феврале 2022 года купил в интернете три поддельные банкноты номиналов 5 тысяч рублей, оплатив доставку посредством пиринговой платежной системы. И в том же месяце молодой человек сбыл два поддельных банковских билета, оплатив товары в магазинах Нижнего Тагила. Кассиры, принимавшие купюры, не подозревали, что они поддельные, и сдавали обвиняемому сдачу.«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области.Сейчас молодому человек грозит наказание до 8 лет лишения свободы.