Жителя Нижнего Тагила обвиняют в сбыте поддельных банкнот
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле направили в Тагилстроевский районный суд уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Его подозревают в сбыте поддельных банкнот.
По версии следователей, обвиняемый в феврале 2022 года купил в интернете три поддельные банкноты номиналов 5 тысяч рублей, оплатив доставку посредством пиринговой платежной системы. И в том же месяце молодой человек сбыл два поддельных банковских билета, оплатив товары в магазинах Нижнего Тагила. Кассиры, принимавшие купюры, не подозревали, что они поддельные, и сдавали обвиняемому сдачу.
«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области.
Сейчас молодому человек грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
По версии следователей, обвиняемый в феврале 2022 года купил в интернете три поддельные банкноты номиналов 5 тысяч рублей, оплатив доставку посредством пиринговой платежной системы. И в том же месяце молодой человек сбыл два поддельных банковских билета, оплатив товары в магазинах Нижнего Тагила. Кассиры, принимавшие купюры, не подозревали, что они поддельные, и сдавали обвиняемому сдачу.
«В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме признал свою вину», – рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловской области.
Сейчас молодому человек грозит наказание до 8 лет лишения свободы.
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