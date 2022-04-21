Посиделки собутыльников в Качканаре закончились поножовщиной

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На прошлой неделе «сообразили на троих» жители города Качканар Свердловской области. Собутыльниками стали влюблённая пара, живущая без официальной регистрации брака, и их знакомый 51-летний мужчина.Подробности их посиделок, закончившихся не очень хорошо, выяснились сегодня. После выпитого градус разговоров на кухне критично повысился и привёл к ссоре. Гость двух любовников не нашёл более веского аргумента, чем кухонный нож. Им мужчина нанёс хозяину квартиры колото-резанные раны в области грудной клетки и височной части головы. Чудом не убил. Но врачам пришлось латать последствия алкогольного конфликта.Что же касается человека, устроившего поножовщину, оказалось, что он чаще гостит в судах и местах лишения свободы, чем в обычных жилых помещениях. Прежде он был уже 1о раз осуждён за различные преступления, а теперь у буяна рецидивиста намечается ещё один суд за умышленное причинение тяжёлого вреда здоровью по статье, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы, - сообщает МО МВД России «Качканарский».