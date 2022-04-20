Свердловчанина обвиняют в убийстве знакомого
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Житель Среднеуральска обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в ночь на 20 апреля обвиняемый, находясь в арендуемой квартире на улице Советская в Среднеуральске, поссорился со своим знакомым, с которым они вместе проживали. В ходе конфликта мужчина вооружился ножом и несколько раз ударил им знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В течение следующих суток обвиняемый находился в квартире и думал, что ему делать дальше. В итоге он сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы.
Сейчас расследование уголовного дело в отношении 53-летнего жителя Среднеуральска продолжается.
По версии следствия, в ночь на 20 апреля обвиняемый, находясь в арендуемой квартире на улице Советская в Среднеуральске, поссорился со своим знакомым, с которым они вместе проживали. В ходе конфликта мужчина вооружился ножом и несколько раз ударил им знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В течение следующих суток обвиняемый находился в квартире и думал, что ему делать дальше. В итоге он сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы.
Сейчас расследование уголовного дело в отношении 53-летнего жителя Среднеуральска продолжается.
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