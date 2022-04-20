Свердловчанина обвиняют в убийстве знакомого

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Житель Среднеуральска обвиняется в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.По версии следствия, в ночь на 20 апреля обвиняемый, находясь в арендуемой квартире на улице Советская в Среднеуральске, поссорился со своим знакомым, с которым они вместе проживали. В ходе конфликта мужчина вооружился ножом и несколько раз ударил им знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.В течение следующих суток обвиняемый находился в квартире и думал, что ему делать дальше. В итоге он сам сообщил об убийстве в правоохранительные органы.Сейчас расследование уголовного дело в отношении 53-летнего жителя Среднеуральска продолжается.