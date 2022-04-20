Сотрудники свердловского УФСБ России пресекли канал незаконной миграции
Криминал
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Сотрудники свердловского УФСБ России пресекли организацию незаконного въезда на территорию страны 585 граждан из стран Юго-Восточной Азии, пытавшихся попасть в Россию путём оформления виз от имени шести аффилированных организаций.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ, для прикрытия противоправной деятельности использовалось промышленное предприятие, на которое иностранные граждане привлекались в качестве рабочих. Установлено, что большая часть мигрантов прибыть в Свердловскую область не успела.
По факту произошедшего следственным отделом УФСБ России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («организация незаконной миграции»).
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе УФСБ, для прикрытия противоправной деятельности использовалось промышленное предприятие, на которое иностранные граждане привлекались в качестве рабочих. Установлено, что большая часть мигрантов прибыть в Свердловскую область не успела.
По факту произошедшего следственным отделом УФСБ России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («организация незаконной миграции»).
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