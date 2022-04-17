Жительница Верхней Пышмы перевела мошенникам более 6 миллионов

11.47 Понедельник, 25 апреля 2022
Криминал
Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»
Жительница Верхней Пышмы, ставшая жертвой телефонных мошенников, перевела неизвестным лицам более 6 миллионов рублей. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Верхнепышминский», потерпевшей позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального Банка России, и сообщил ей, что якобы с её сберегательного счёта мошенники пытаются снять денежные средства и что их срочно нужно перевести на «безопасный счёт».

Женщина испугалась и, следуя инструкциями, последовала в банк, где сняла более 3 миллионов рублей, и перевела их на счёт, указанный неизвестным. Однако на этом всё не закончилось. Через некоторое время ей позвонил тот же мужчина и заявил, что теперь мошенники пытаются оформить на неё кредит.

И вновь женщина, следуя инструкциям, сняла со своего счёта средства. На этот раз на сумму более 900 000 рублей и точно также перевела их на «безопасный» счёт. Чтобы успокоить жительницу Верхней Пышмы, мошенник отправил её на телефон документы, которые якобы подтверждали, что её денежные средства в безопасности.

«В ходе разговоров с мошенниками женщина также рассказала, что у неё с супругом есть автомобиль, чем позже и воспользовались мошенники. Они вновь позвонили и убедили внести денежные средства для того, чтобы автомобиль не был продан злоумышленниками, так как на него покушаются и пытаются продать», – рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

И вновь на сотовый телефон женщины позвонил неизвестный, на этот раз представившийся «начальником отдела службы безопасности Центрального банка». Он заявил, что их машину могут забрать, поэтому её нужно продать самим, чтобы сохранить деньги. И женщина вновь последовала инструкциям, после чего вырученные деньги – свыше 2 000 000 рублей – перевела на тот же «безопасный счёт».

В результате общая сумма ущерба составила более 6 000 000 рублей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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