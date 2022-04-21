Неизвестные украли обувь жильцов екатеринбургской многоэтажки на Малышева
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцы девятиэтажного дома на Малышева, 116а за пару ночей лишились своей обуви, оставленной в подъезде. Жители многоэтажки уверены, что её вынесла группа неизвестных, дважды посетившая их дом ночью.
Как рассказали порталу Е1 жильцы многоэтажки на Малышева, многие семьи оставляют обувь в подъезде у своих дверей, так как территория дома закрытая и везде стоят камеры. Однако после появления группы неизвестных обувь пропала.
«Мы посмотрели по камерам, они зашли вчетвером или впятером, были с пакетами и своим ключом. Сначала думали, что это доставщики или еще кто-то, не придали значения. А сегодня посмотрели камеры – те же самые люди», – рассказал один из жильцов дома.
По его словам, общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
Как рассказали порталу Е1 жильцы многоэтажки на Малышева, многие семьи оставляют обувь в подъезде у своих дверей, так как территория дома закрытая и везде стоят камеры. Однако после появления группы неизвестных обувь пропала.
«Мы посмотрели по камерам, они зашли вчетвером или впятером, были с пакетами и своим ключом. Сначала думали, что это доставщики или еще кто-то, не придали значения. А сегодня посмотрели камеры – те же самые люди», – рассказал один из жильцов дома.
По его словам, общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
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