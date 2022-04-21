Неизвестные украли обувь жильцов екатеринбургской многоэтажки на Малышева

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге жильцы девятиэтажного дома на Малышева, 116а за пару ночей лишились своей обуви, оставленной в подъезде. Жители многоэтажки уверены, что её вынесла группа неизвестных, дважды посетившая их дом ночью.Как рассказали порталу Е1 жильцы многоэтажки на Малышева, многие семьи оставляют обувь в подъезде у своих дверей, так как территория дома закрытая и везде стоят камеры. Однако после появления группы неизвестных обувь пропала.«Мы посмотрели по камерам, они зашли вчетвером или впятером, были с пакетами и своим ключом. Сначала думали, что это доставщики или еще кто-то, не придали значения. А сегодня посмотрели камеры – те же самые люди», – рассказал один из жильцов дома.По его словам, общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.