Любителя потрошить чужие автомобили задержали в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме полиция задержала человека, который выходил на вечерние прогулки не ради свежего воздуха, а с целью обогатиться за чужой счёт. Промышлял этот любитель прогулок тем, что подмечал припаркованные в укромных местах автомобили и «потрошил» их, вытаскивая всё, что находил в багажниках, салонах и бардачках. Наворовал таким образом злоумышленник немало – общая сумма ущерба, причинённая им владельцам взломанных машин, составила более 150 тысяч рублей.Совершённые преступником кражи относятся к марту текущего года. В том же месяце в Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский» стали поступать заявления о пропавших вещах от жителей городского округа. Подозреваемым оказался мужчина 1970-го года рождения. Он уже был неоднократно судим за подобные же деяния. Главной мишенью ворюги оказывались дорогостоящие инструменты, которые он ездил продавать в Екатеринбурге.Задержанный уже дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). По данному обвинению преступника ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщают сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский».