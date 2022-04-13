Любителя потрошить чужие автомобили задержали в Верхней Пышме
Криминал
Фото: МО МВД России Верхнепышминский
В Верхней Пышме полиция задержала человека, который выходил на вечерние прогулки не ради свежего воздуха, а с целью обогатиться за чужой счёт. Промышлял этот любитель прогулок тем, что подмечал припаркованные в укромных местах автомобили и «потрошил» их, вытаскивая всё, что находил в багажниках, салонах и бардачках. Наворовал таким образом злоумышленник немало – общая сумма ущерба, причинённая им владельцам взломанных машин, составила более 150 тысяч рублей.
Совершённые преступником кражи относятся к марту текущего года. В том же месяце в Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский» стали поступать заявления о пропавших вещах от жителей городского округа. Подозреваемым оказался мужчина 1970-го года рождения. Он уже был неоднократно судим за подобные же деяния. Главной мишенью ворюги оказывались дорогостоящие инструменты, которые он ездил продавать в Екатеринбурге.
Задержанный уже дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). По данному обвинению преступника ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщают сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский».
Совершённые преступником кражи относятся к марту текущего года. В том же месяце в Межмуниципальный отдел МВД России «Верхнепышминский» стали поступать заявления о пропавших вещах от жителей городского округа. Подозреваемым оказался мужчина 1970-го года рождения. Он уже был неоднократно судим за подобные же деяния. Главной мишенью ворюги оказывались дорогостоящие инструменты, которые он ездил продавать в Екатеринбурге.
Задержанный уже дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). По данному обвинению преступника ждёт наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщают сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
При помощи операции «Должник» в Верхней Пышме выбили из неплательщиков более 350 тысяч рублей
13 апреля 2022
13 апреля 2022
Жительница Верхней Пышмы заплатила лжеюристу более 340 тысяч
17 апреля 2022
17 апреля 2022
В Верхней Пышме разыскивают похищенного в среду человека
21 апреля 2022
21 апреля 2022