Областной суд постановил вернуть экс-начальника екатеринбургского УМВД в СИЗО
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, изменившего экс-начальнику екатеринбургского УМВД Игорю Трифонову меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест, и постановил вернуть его под стражу.
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Рассмотрев доводы апелляционного представления и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, удовлетворив представление прокурора», – сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что Игоря Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в пользу банка «Кольцо Урала».
Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Рассмотрев доводы апелляционного представления и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, удовлетворив представление прокурора», – сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что Игоря Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в пользу банка «Кольцо Урала».
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