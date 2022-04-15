Областной суд постановил вернуть экс-начальника екатеринбургского УМВД в СИЗО

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, изменившего экс-начальнику екатеринбургского УМВД Игорю Трифонову меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест, и постановил вернуть его под стражу.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.«Рассмотрев доводы апелляционного представления и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, удовлетворив представление прокурора», – сообщили в пресс-службе суда.Напомним, что Игоря Трифонова обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в пользу банка «Кольцо Урала».