В Екатеринбурге объявили в международный розыск гражданина из Средней Азии
Криминал
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области; Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявили в международный розыск гражданина из Средней Азии Олимджона Усмановича Атаназарова. Его обвиняют в совершении ряда особо тяжких преступлений, за которые ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
«Разыскиваемый был изначально объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. К установлению его местонахождения подключены сыщики отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, после совершения преступлений обвиняемый мог покинуть Екатеринбург. Следствие полагает, что разыскиваемый может находиться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в частности, в Турции.
Следствие СК России призывает всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщать имеющуюся информацию по телефонам в городе Екатеринбурге: 8 (343) 358-83-38, 8 (343) 356-42-05, 8 (343) 257-02-02. Конфиденциальность гарантируется.
«Разыскиваемый был изначально объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. К установлению его местонахождения подключены сыщики отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Свердловской области», – рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, после совершения преступлений обвиняемый мог покинуть Екатеринбург. Следствие полагает, что разыскиваемый может находиться как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в частности, в Турции.
Следствие СК России призывает всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщать имеющуюся информацию по телефонам в городе Екатеринбурге: 8 (343) 358-83-38, 8 (343) 356-42-05, 8 (343) 257-02-02. Конфиденциальность гарантируется.
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