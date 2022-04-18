Житель Туринска получил 17 лет колонии за убийство трёхмесячного сына

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд вынес приговор жителю Туринска Сергею Давыдову за убийство трёхмесячного сына и назначил 17 лет колонии строгого режима. Ранее мужчина уже был судим за убийство девятимесячного младенца.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в апреле прошлого года 23-летний Сергей Давыдов избил своего трёхмесячного сына, пока мать выходила из дома в магазин. От полученной черепно-мозговой травмы ребенок скончался на следующий день в реанимации.В суде мужчина признал свою вину частично – сославшись на то, что, нанося удары ребенку, не хотел его убивать, а лишь пытался успокоить. Также он извинился перед матерью погибшего в последнем слове.Примечательно, что Давыдов уже был судим за аналогичное преступление – когда ему было 17 лет, он до смерти избил девятимесячного ребёнка. За то преступление он отсидел 4 года. Теперь же ему назначили уже 17 лет колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.Давыдова признали виновным в убийстве малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии (часть 2 статьи 105 УК РФ). Приговор в законную силу на данный момент не вступил.