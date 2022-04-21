Семейная пара из Екатеринбурга приобрела угнанный «Ford»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Семейная пара из Екатеринбурга купила двенадцатилетний «Ford», а на следующий день у супругов изъяли машину. Выяснилось, что купленный автомобиль числится в угоне.Как рассказала молодая пара порталу Е1, автомобиль им продал мужчина, представившийся перекупщиком. Он рассказал, что купил «Ford» за полмиллиона рублей, и теперь готов продать его всего лишь на 50 тысяч дороже. Платить за машину мужчина попросил наличкой.Тогда супруги подписали договор, не прочитав его достаточно внимательно. А уже на следующий день их машину остановили сотрудники ДПС. Как оказалось, заявление о пропаже машины бывшая владельца подала спустя час после сделки. Телефон перекупщика в этот момент был недоступен.Машину изъяли, супруга задержали и отправили в СИЗО. Однако молодой паре удалось доказать, что они честно заплатили за автомобиль, а не украли его. Тогда в полиции выяснилось, что настоящая владелица машины уже несколько лет живёт за границей. Все документы на машину находятся у неё, а у супругов на руках были поддельные бумаги.