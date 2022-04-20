Житель Нижнего Тагила сжег иномарку возлюбленного своей бывшей девушки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле задержали 30-летнего молодого человека, подозреваемого в поджоге автомобиля «Mercedes-Benz». В ходе беседы с правоохранителями он признался в содеянном и рассказал, что поджог машину на почве ревности.Инцидент, о котором идет речь, произошел около дома по адресу проспект Строителей, 24, где стоял автомобиль. Владелец машины в этот момент находился в гостях у друга. Поздним вечером сработала сигнализация, мужчина вышел на балкон и увидел, как горит его машина.Как сообщил «Накануне.ру» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемого в поджоге нашли по «горячим следам». Его обнаружили в одной из неблагополучных квартир по улице Победы.Будучи доставленным в отдел полиции молодой человек рассказал, что хотел таким образом отомстить своей бывшей девушке за то, что она предпочла другого человеком. Теперь в отношении ревнивого тагильчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.