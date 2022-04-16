В Нижнем Тагиле задержали подозреваемого в поджоге автомобиля

Екатерина Ухалюк © Вечерние ведомости

Вчера вечером от диспетчера пожарной части Нижнего Тагила в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes-Benz. В отделении № 18 МУ МВД «Нижнетагильское» выяснили, что причиной возгорания является поджог. Подозреваемого уже задержали. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.Полиция провела опрос владельца машины. Им оказался 37-летний мужчина из Пригородного района, приехавший в гости к другу. Поздно вечером потерпевший услышал сигнализацию и выбежал на балкон. Оттуда он увидел, что автомобиль горит.Поджог был совершен в передней части иномарки, частично было повреждено заднее правое крыло. Специалисты определили, что сумма ущерба составит 200 тысяч рублей.Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. На данный момент он отбывает наказание, не связанное с лишением свободы, за совершение грабежа, которое было назначено в сентябре 2021 года.Причиной совершения поджога оказалась ревность. Мужчина хотел отомстить бывшей возлюбленной за то, что та ушла к другому. На данный момент полиция завела уголовное дело.«Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчина выразил намерение возместить причиненный ущерб потерпевшему», – добавил полковник Горелых.