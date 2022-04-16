В Свердловской области задержали пять сторонников террористической ячейки
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области задержали пять мигрантов, распространяющих идеологию «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, внесённой в список территористических организаций и запрещённой в России. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.
По данным ФСБ, ячейка состояла из пяти граждан государств Центральной Азии. По указанию зарубежных эмиссаров они распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов.
По местам жительства задержанных мигрантов обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Возбуждено уголовное дело.
*В России Верховный суд признал «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» террористической организацией в 2003 году. Деятельность организации запрещена на территории России.
По данным ФСБ, ячейка состояла из пяти граждан государств Центральной Азии. По указанию зарубежных эмиссаров они распространяли на территории России террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов.
По местам жительства задержанных мигрантов обнаружили запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Возбуждено уголовное дело.
*В России Верховный суд признал «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» террористической организацией в 2003 году. Деятельность организации запрещена на территории России.
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