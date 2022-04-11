В столице Урала вынесли приговор по делу об убийстве 14-летней давности

«Обнаруженные объекты были изъяты для необходимых исследований. Так, по результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз из обнаруженных капель крови и следов слюны на найденном окурке выделен генетический профиль, принадлежащий одному человеку, но не потерпевшему», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«За его плечами, до сегодняшнего приговора, было уже 5 судимостей за такие имущественные преступления, как кража, грабёж и разбой. Сроки, которые ему назначал суд за те или иные прегрешения, варьировались от 3 лет до 11 лет и 4 месяцев. Теперь к послужному списку "джентльмена удачи" добавилось ещё 10 лет заключения в местах не столь отдалённых», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновным в убийстве, совершенном 14 лет назад, ныне осужденного за ряд преступлений 34-летнего уроженца города Асбест. Приговор в законную силу еще не вступил.Речь идет об инциденте, произошедшем в ночь на 25 марта 2008 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в суде было установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у одного из домов по Сиреневому бульвару, вступил в конфликт с незнакомым ему гражданином.В ходе него мужчина вооружился колюще-режущим предметом и трижды ранил своего оппонента в области груди. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело обнаружили лишь на утро случайные прохожие.Тогда при осмотрела места преступления, на расстоянии нескольких метров от тела погибшего, был найден окурок сигареты и несколько капель крови.Полученные данные внесли в федеральную базу геномной информации для возможного установления совпадений с имеющимися в ней генетическими профилями.Спустя годы обнаружилось, что генетический профиль гражданина, отбывающего наказание в месте лишения свободы, совпадает с ранее поставленным на учет генетическим профилем по делу об убийстве. С того момента, расследование уголовного дело возобновили. В ходе него причастность 34-летнего мужчины к убийству 14-летней давности была подтверждена.