В Екатеринбурге двух пенсионерок обманули мошенники по схеме «сын попал в ДТП»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Две пожилые женщины из Екатеринбурга стали жертвами мошенников, выманивших у пенсионерок деньги по старой схеме «сын попал в ДТП». Так, 18 апреля, 77-летняя женщина лишилась 350 тысяч рублей, а на следующей день, 19 апреля, жертвой злоумышленников стала 90-летняя екатеринбуржека, отдавшая мошенникам 500 тысяч.В связи с этим полиция Екатеринбурга призывает граждан, имеющих пожилых родителей, регулярно разъяснять родным подобные схемы мошенничества и всегда быть с ними на связи. Правоохранители также напоминают, как работает схема «сын попал в ДТП».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УВМД России по Екатеринбургу, в начале на телефон пожилого человека поступает звонок от неизвестного, который выдает себя за родственника пенсионера.«Голос в трубке звучит неразборчиво и быстро, однако у жертвы создается впечатление, что это говорит близкий человек. Далее в разговор вступает мужчина, который представляется сотрудником правоохранительных органов», – объяснили в пресс-группе.Злоумышленник сообщает, что сын или дочь пенсионера виноваты в ДТП, в котором пострадал человек, и, чтобы избежать привлечения родственника к ответственности, пожилому родителю предлагают заплатить крупную сумму. Как правило, мошенники просят в районе 1 миллиона рублей, и если, у жертвы не оказывается таких средств, то звонившие соглашаются на ту сумму, которая есть у пенсионера. После этого домой к пожилому родителю приезжает «курьер», которому потерпевшие сами отдают имеющиеся деньги.