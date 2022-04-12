Пропавшего в начале года мужчину нашли убитым в селе под Каменском-Уральским
Криминал
Фрагмент поисковой ориентировки отряда «Лиза Алерт»
Житель Каменска-Уральского 31-летний Максим Буренков пропал 15-го января этого года. Ориентировка на высокого (183 сантиметра) молодого мужчину с тёмно-русыми волосами и серо-зелёными глазами разошлась по городам Свердловской области. Но оказалось, что ушёл он не так далеко от города, в котором жил.
В селе Позариха, вернее, в лесочке возле села, был найден труп со следами насильственной смерти. В нём опознали Максима Буренкова. И вчера, 18-го апреля, на форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение в ветке, посвящённой поиску Максима: «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба закрыть тему поиска».
Что произошло с жителем Каменска-Уральского, как он оказался возле села Позариха и какого именно числа был убит, пока неизвестно. Ведётся следствие.
В селе Позариха, вернее, в лесочке возле села, был найден труп со следами насильственной смерти. В нём опознали Максима Буренкова. И вчера, 18-го апреля, на форуме добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» появилось сообщение в ветке, посвящённой поиску Максима: «Найден, погиб. Соболезнования родным и близким. Просьба закрыть тему поиска».
Что произошло с жителем Каменска-Уральского, как он оказался возле села Позариха и какого именно числа был убит, пока неизвестно. Ведётся следствие.
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