В Свердловской области будут судить местного жителя за реабилитацию нацизма

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская прокуратура передала в областной суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого по части 1 статьи 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»). Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По версии следствия, 30 апреля 2020 года обвиняемый на сайте «Бессмертный полк онлайн» подал заявку на публикацию фотоизображения одного из высших руководителей нацистской Германии Генриха Гиммлера, подписав его фотографию подлинным именем и фамилией.«Обвиняемый достоверно знал, что активное участие Гиммлера в совершении военных преступлений против человечности в годы Второй мировой войны подтверждено приговором Международного военного трибунала», – объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Уточняется, что заявка была обнаружена и заблокирована модератором акции «Бессмертный полк онлайн».