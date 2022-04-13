Полиция Екатеринбурга задержала пенсионерку, подозреваемую в краже денег у других пенсионеров
Криминал
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера сотрудники оперативных подразделений полиции задержали 62-летнюю пенсионерку из Омска, подозреваемую в кражах денег у других пенсионеров, сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.
Подозреваемая всегда действовала по одной и той же схеме. Она представлялась знакомой родственников пострадавших. Так, 90-летняя жительница города рассказала, что женщина подошла к ней на проспекте Космонавтов и представилась знакомой дочери, которая передаёт ей посылку. Но за посылку нужно заплатить 30 тысяч рублей. По плану подозреваемой, её должны пригласить домой, чтобы взять эту сумму. Так и произошло в тот раз. Аферистка увидела и запомнила, где лежат деньги, и, пока хозяйка не видела, украла 275 тыс. рублей.
Женщина уже была судима за ранее совершённые кражи. Несколько потерпевших, к которым она подходила, уже узнали её.
Сейчас подозреваемая задержана, расследуется уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 чт. 158 УК РФ.
Подозреваемая всегда действовала по одной и той же схеме. Она представлялась знакомой родственников пострадавших. Так, 90-летняя жительница города рассказала, что женщина подошла к ней на проспекте Космонавтов и представилась знакомой дочери, которая передаёт ей посылку. Но за посылку нужно заплатить 30 тысяч рублей. По плану подозреваемой, её должны пригласить домой, чтобы взять эту сумму. Так и произошло в тот раз. Аферистка увидела и запомнила, где лежат деньги, и, пока хозяйка не видела, украла 275 тыс. рублей.
Женщина уже была судима за ранее совершённые кражи. Несколько потерпевших, к которым она подходила, уже узнали её.
Сейчас подозреваемая задержана, расследуется уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 чт. 158 УК РФ.
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