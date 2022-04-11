К 12 годам колонии приговорили екатеринбурженку, которая подожгла человека

– Женщина была задержана 15 июля 2021 года сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 7 в результате оперативно-розыскных мероприятий. Её поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех её связей. В момент задержания она находилась в квартире одного из своих знакомых в микрорайоне Уралмаш, – добавил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

К 12 годам лишения свободы приговорили екатеринбурженку, которая подожгла незнакомого мужчину. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.Напомним, что в ночь на 24 мая прошлого года жительница Екатеринбурга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома по улице Луначарского увидела двух ранее незнакомых мужчин, которые спали на земле. Рядом с ними находились две стеклянные бутылки с легковоспламеняющимися жидкостями.Женщина облила жидкостями из этих бутылок одного из мужчин и подожгла его. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги 80% поверхности тела и верхних дыхательных путей. Его доставили в больницу, где он скончался на следующий день. Легковоспламеняющаяся жидкость, попавшая на одежду второго мужчины, не воспламенилась лишь по случайности.На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, Свердловский областной суд назначил подсудимой наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.