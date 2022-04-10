Жительница Верхней Пышмы заплатила лжеюристу более 340 тысяч
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Верхней Пышмы многократно переводила свои деньги мошеннице, представившейся юристом, но так и не получила обещанную услугу. В результате сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Верхнепышминский», потерпевшая рассказала, что вложила свои деньги в инвестиционную компанию, но не смогла самостоятельно вывести деньги, поэтому решила обратиться к юристу. Через поисковую систему, она нашла женщину, которая согласилась ей помочь.
Женщина, представившаяся юристом, пообещала вывести деньги и предоставила номер карты для оплаты услуг, на которую в дальнейшем вносила деньги жительница Верхней Пышмы.
«Далее пострадавшая вновь перешла на сайт инвестиционной компании, где ранее совершала вклад, но в кошельке указанного сайта денежных средств не было. После чего она поняла, что услуга по возврату денежных средств была не осуществлена и ее обманули», – объяснили в Межмуниципальном отделе МВД.
По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).
В дежурной части МО МВД России «Верхнепышминский» граждан призывают информировать о случаях мошенничества своих родственников, коллег и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию тех, кто стал жертвой мошенников или подозревает, что столкнулся с мошенниками.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Верхнепышминский», потерпевшая рассказала, что вложила свои деньги в инвестиционную компанию, но не смогла самостоятельно вывести деньги, поэтому решила обратиться к юристу. Через поисковую систему, она нашла женщину, которая согласилась ей помочь.
Женщина, представившаяся юристом, пообещала вывести деньги и предоставила номер карты для оплаты услуг, на которую в дальнейшем вносила деньги жительница Верхней Пышмы.
«Далее пострадавшая вновь перешла на сайт инвестиционной компании, где ранее совершала вклад, но в кошельке указанного сайта денежных средств не было. После чего она поняла, что услуга по возврату денежных средств была не осуществлена и ее обманули», – объяснили в Межмуниципальном отделе МВД.
По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).
В дежурной части МО МВД России «Верхнепышминский» граждан призывают информировать о случаях мошенничества своих родственников, коллег и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию тех, кто стал жертвой мошенников или подозревает, что столкнулся с мошенниками.
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При помощи операции «Должник» в Верхней Пышме выбили из неплательщиков более 350 тысяч рублей
13 апреля 2022
13 апреля 2022