Жительница Верхней Пышмы заплатила лжеюристу более 340 тысяч

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Верхней Пышмы многократно переводила свои деньги мошеннице, представившейся юристом, но так и не получила обещанную услугу. В результате сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Верхнепышминский», потерпевшая рассказала, что вложила свои деньги в инвестиционную компанию, но не смогла самостоятельно вывести деньги, поэтому решила обратиться к юристу. Через поисковую систему, она нашла женщину, которая согласилась ей помочь.Женщина, представившаяся юристом, пообещала вывести деньги и предоставила номер карты для оплаты услуг, на которую в дальнейшем вносила деньги жительница Верхней Пышмы.«Далее пострадавшая вновь перешла на сайт инвестиционной компании, где ранее совершала вклад, но в кошельке указанного сайта денежных средств не было. После чего она поняла, что услуга по возврату денежных средств была не осуществлена и ее обманули», – объяснили в Межмуниципальном отделе МВД.По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»).В дежурной части МО МВД России «Верхнепышминский» граждан призывают информировать о случаях мошенничества своих родственников, коллег и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию тех, кто стал жертвой мошенников или подозревает, что столкнулся с мошенниками.