В Екатеринбургскую колонию пытались доставить девять мобильных телефонов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбургскую исправительную колонию №2 пытались доставить девять мобильных телефонов с девятью сим-картами и двумя зарядными устройствами.Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, свертки с телефонами на территорию учреждения пытались перебросить через основное ограждение со стороны Ивановского кладбища. Попытку доставить запрещённые предметы предотвратили сотрудники колонии.«Лица, организовывающие и осуществляющие переброс, были выявлены», – подчеркнул Александр Левченко.