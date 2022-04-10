В Екатеринбургскую колонию пытались доставить девять мобильных телефонов
Криминал
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В Екатеринбургскую исправительную колонию №2 пытались доставить девять мобильных телефонов с девятью сим-картами и двумя зарядными устройствами.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, свертки с телефонами на территорию учреждения пытались перебросить через основное ограждение со стороны Ивановского кладбища. Попытку доставить запрещённые предметы предотвратили сотрудники колонии.
«Лица, организовывающие и осуществляющие переброс, были выявлены», – подчеркнул Александр Левченко.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, свертки с телефонами на территорию учреждения пытались перебросить через основное ограждение со стороны Ивановского кладбища. Попытку доставить запрещённые предметы предотвратили сотрудники колонии.
«Лица, организовывающие и осуществляющие переброс, были выявлены», – подчеркнул Александр Левченко.
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