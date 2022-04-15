Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить бывшего сотрудника уголовного розыска отдела полиции № 15. Его обвиняют в ряде преступлений, среди которых получение взятки в крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями, а также использование заведомо поддельного документа.Указанные преступления были совершены в период с декабря 2017 по февраль 2021 годов. Так, по данным следствия, в 2017-2018 годах обвиняемый получил взятку в размере 700 тысяч рублей от гражданина, который был уличили в попытке продать дорогостоящую иномарку с поддельным VIN-номером. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.«Помимо этого, как полагает следствие, в период с сентября по февраль 2021 года обвиняемый, злоупотребив своими должностными полномочиями, использовал в личных целях другой дорогостоящий иностранный автомобиль, который изначально числился в угоне», – рассказал Александр Шульга.По его словам, у обвиняемого также нашли заведомо подложный документ – свидетельства о регистрации транспортного средства, предназначавшегося как раз для беспрепятственной езды на не принадлежавшем обвиняемому автомобиле.«Выявили и изобличили подозреваемого в коррупционном преступлении сотрудника оперативного подразделения сыщики из службы собственной безопасности ГУ МВД области. Из системы МВД он был уволен по отрицательным мотивам, а двух его непосредственных руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом», – уточнил «Вечерним ведомостям» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.