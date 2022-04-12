В столице Урала задержали подозреваемого в краже колес с «Audi Q7»
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Полицией Екатеринбурга был задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в хищении четырех колес с автомобиля «Audi Q7» на общую сумму 300 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, ранее подозреваемый был судим за кражу, незаконный оборот наркотиков и самоуправство. Доставленный в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства, задержанный дал признательные показания.
«По предварительным данным, он планировал реализовать похищенное третьим лицам за вознаграждение. Похищенные колеса обнаружены и изъяты», – уточнили в пресс-группе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, ранее подозреваемый был судим за кражу, незаконный оборот наркотиков и самоуправство. Доставленный в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства, задержанный дал признательные показания.
«По предварительным данным, он планировал реализовать похищенное третьим лицам за вознаграждение. Похищенные колеса обнаружены и изъяты», – уточнили в пресс-группе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
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