В столице Урала задержали подозреваемого в краже колес с «Audi Q7»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полицией Екатеринбурга был задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в хищении четырех колес с автомобиля «Audi Q7» на общую сумму 300 тысяч рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, ранее подозреваемый был судим за кражу, незаконный оборот наркотиков и самоуправство. Доставленный в дежурную часть территориального ОВД для разбирательства, задержанный дал признательные показания.«По предварительным данным, он планировал реализовать похищенное третьим лицам за вознаграждение. Похищенные колеса обнаружены и изъяты», – уточнили в пресс-группе.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.