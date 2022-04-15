В суде Екатеринбурга экс-начальник отдела противодействия коррупции признался, что передал взятку бывшему генерал-майору Трифонову

17.55 Пятница, 15 апреля 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Бывший начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Эдуард Воронин на судебном заседании сообщил, что передавал взятку в размере 7.5 миллионов рублей экс-начальнику УМВД по Екатеринбургу генерал-майору Игорю Трифонову. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Деньги передавались по делу 2015 года за мошенничество с кредитными средствами в интересах банка «Кольцо Урала». По словам Воронина, деньги он передал в пакете, сказав, что это подарок от друзей из банка. Также он добавил, что передачу взятки совершил бесплатно.

Следователь Денис Бояркин, который возбуждал дело о мошенничестве, также дал показания в суде. Он сообщил, что для возбуждения уголовного дела были основания.

Сам Игорь Трифонов считает, что его подставили, и отрицает свою вину.

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Алина Ворванина © Вечерние ведомости
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