Екатеринбургский полицейский применил пистолет против напавшего на него с ножом дебошира

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сотрудник ППСП в Екатеринбурге применил табельное оружие для обезвреживания напавшего на него мужчины. Применение оружия, по предварительным данным МВД, является правомерным, однако проверку все равно проводят.Инцидент случился ещё вчера. В столице Урала неадекватный мужчина на улице Надеждинская (Сортировка) выбивал стекла окон собственной квартиры изнутри, из квартиры слышались крики. Соседи вызвали полицию. Но правоохранителям дверь дебошир не открыл.Тогда сотрудник ППСП решил залезть в квартиру снаружи – по газовой трубе, через разбитое окно.Мужчине такое появление стража порядка не понравилось, он пытался ударить полицейского сначала креслом, потом топором, однако с топора слетела металлическая часть, после чего дебошир взял канцелярский нож и осколки выбитого им же стекла.Полицейскому ничего не оставалось делать, кроме как усмирить нападавшего выстрелом. Причем сделал он это в ногу, после чего мужчине вызвали скорую помощь и увезли в больницу.Как позже выяснилось, нападавший мужчина судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.Несмотря на всю очевидную правомерность применения оружия, в МВД заявили, что проверка по факту применения табельного оружия все равно идёт, а по ее итогам будет принято процессуальное решение.