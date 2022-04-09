Екатеринбургский полицейский применил пистолет против напавшего на него с ножом дебошира

10.46 Пятница, 15 апреля 2022
Криминал
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудник ППСП в Екатеринбурге применил табельное оружие для обезвреживания напавшего на него мужчины. Применение оружия, по предварительным данным МВД, является правомерным, однако проверку все равно проводят.

Инцидент случился ещё вчера. В столице Урала неадекватный мужчина на улице Надеждинская (Сортировка) выбивал стекла окон собственной квартиры изнутри, из квартиры слышались крики. Соседи вызвали полицию. Но правоохранителям дверь дебошир не открыл.

Тогда сотрудник ППСП решил залезть в квартиру снаружи – по газовой трубе, через разбитое окно.

Мужчине такое появление стража порядка не понравилось, он пытался ударить полицейского сначала креслом, потом топором, однако с топора слетела металлическая часть, после чего дебошир взял канцелярский нож и осколки выбитого им же стекла.

Полицейскому ничего не оставалось делать, кроме как усмирить нападавшего выстрелом. Причем сделал он это в ногу, после чего мужчине вызвали скорую помощь и увезли в больницу.

Как позже выяснилось, нападавший мужчина судим и неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.

Несмотря на всю очевидную правомерность применения оружия, в МВД заявили, что проверка по факту применения табельного оружия все равно идёт, а по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алиса Левина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
На трассе Екатеринбург – Тюмень под грузовиком погиб водитель легковушки
09 апреля 2022
В Екатеринбурге на Химмаше неизвестный пытался утащить ребенка
12 апреля 2022
В уральской столице на Эльмаше в многоквартирном доме случился пожар
10 апреля 2022
Тело застреленного полицейского обнаружили на кладбище под Нижним Тагилом
14 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:49 В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима
10:56 В Екатеринбурге почти на треть увеличилось количество заболевших сифилисом
10:46 Екатеринбургский полицейский применил пистолет против напавшего на него с ножом дебошира
10:06 В Свердловской области ожидаются ливни и сильный ветер
09:29 Посещаемость екатеринбургских торговых центров упала на 12 процентов
22:11 В Свердловской области начался сбор подписей против появления мусорного полигона под Берёзовским
21:04 На месте встречи защитников Калиновских полей с депутатами и провокаторами найден труп
20:15 Для коров в Краснотурьинске провели генеральную уборку
19:28 Жителям Асбеста предложили на выбор несколько проектов новой аллеи
18:48 Стали известны подробности гибели участкового в посёлке под Нижним Тагилом
18:31 На первомайской демонстрации в городе Берёзовский пройдёт праздничная колонна собак и их хозяев
17:53 Свердловская прокуратура выявила нарушения законодательства в содержании автодорог
17:21 В Екатеринбурге на месте заброшенной больницы в Зелёной роще построят онкоцентр
17:00 В Росздравнадзоре опровергают информацию о дефиците таблеток от эпилепсии в Екатеринбурге
16:20 Водитель минивэна в Екатеринбурге сбил велосипедиста
15:37 В Екатеринбурге ученик нашёл таракана в школьной еде
15:17 Новым проректором УрФУ по международным связям стал экс-идеолог мэрии Екатеринбурга Сергей Тушин
14:57 В Екатеринбурге полиция разыскивает открывших стрельбу с балкона подростков
14:13 Движение по улице Печатников в Екатеринбурге будет перекрыто на двадцать дней
14:01 В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости ковидом
13:34 Жительница Екатеринбурга пыталась оплатить булки фальшивыми деньгами
13:23 Более 3 млн клещей-борцов с вредителями ввезли в Свердловскую область
13:01 Тело застреленного полицейского обнаружили на кладбище под Нижним Тагилом
12:22 Екатеринбуржцы жалуются на отсутствие препаратов от эпилепсии в городских аптеках
11:46 В Екатеринбурге пациенты пожаловались на отсутствие льготного инсулина, в том числе отечественного
11:31 В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись трамвай и автобус
Все новости Свердловской области
11:13 В воронежских и калужских школах с понедельника занятия будут начинаться с поднятия флага РФ
10:42 Глава СПЧ Фадеев заявил, что россияне оказались в положении «травимого народа»
09:24 Минобороны: флагманский крейсер «Москва» затонул при буксировке
23:22 Экс-депутата Горного Алтая отправили в СИЗО по обвинению в публикации «фейков» в газете «Листок»
17:10 Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле жилых домов в поселке Климово
16:44 Суд заменил наказание Соболь с ограничения свободы на реальный срок в колонии
15:46 Президент РАН Сергеев заявил, что отношения с иностранными академиями наук заморожены
14:54 Хакеры выложили в сеть почтовую базу Минкульта и региональных властей на 700 Гб
13:45 Медведев: если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, России придется серьезно укреплять границы
09:14 Для россиян закрыли доступ к шрифтам Times New Roman и Arial
16:06 Белоусов заявил о попытке создать глобальную блокаду России, состоящую из «четырех колец»
15:31 Министр просвещения Кравцов предложил начинать школьную неделю с поднятия флага под гимн России
14:13 Дефицит европейских красок в типографиях приведет к росту цен на книги и журналы
13:15 Депутаты ГД примут законопроект о внесудебной блокировке СМИ в первом чтении
12:23 В Госдуме предложили дать право на бесплатное высшее образование ветеранам боевых действий на Украине
11:28 «Мы с Путиным не настолько глупы». Лукашенко оценил вероятность включения Белоруссии в состав России
10:42 «Новая газета» заявила, что нашла подозреваемого в нападении на Муратова, и требует от полиции возбудить уголовное дело
18:07 Политика Кара-Мурзу задержали за то, что он «изменил траекторию движения» и «ускорил шаг»
16:19 Константин Райкин уволен с поста худрука школы Константина Райкина
15:27 ЕР внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, покинувшими Россию
14:52 ВЦИОМ: определенно счастливыми себя назвали 37% россиян
14:24 Путин: Россия не собирается изолироваться от мира
13:03 Приложение СберБанк Онлайн недоступно для скачивания в App Store с 12 апреля
12:40 Кудрин: в официальном прогнозе снижение ВВП составит более 10%
12:12 В Госдуме предложили за фейки о ВС арестовать имущество уехавших из страны россиян
11:14 Финская компания Nokia объявила об уходе с российского рынка
Все новости России и мира
11:49 В Екатеринбург прибудет благодатный огонь из Иерусалима
10:56 В Екатеринбурге почти на треть увеличилось количество заболевших сифилисом
10:46 Екатеринбургский полицейский применил пистолет против напавшего на него с ножом дебошира
10:06 В Свердловской области ожидаются ливни и сильный ветер
09:29 Посещаемость екатеринбургских торговых центров упала на 12 процентов
01:05 Южноуральцы собрали и отправили пять фур гуманитарной помощи
22:11 В Свердловской области начался сбор подписей против появления мусорного полигона под Берёзовским
21:04 На месте встречи защитников Калиновских полей с депутатами и провокаторами найден труп
20:15 Для коров в Краснотурьинске провели генеральную уборку
19:28 Жителям Асбеста предложили на выбор несколько проектов новой аллеи
18:48 Стали известны подробности гибели участкового в посёлке под Нижним Тагилом
18:31 На первомайской демонстрации в городе Берёзовский пройдёт праздничная колонна собак и их хозяев
17:53 Свердловская прокуратура выявила нарушения законодательства в содержании автодорог
17:21 В Екатеринбурге на месте заброшенной больницы в Зелёной роще построят онкоцентр
17:00 В Росздравнадзоре опровергают информацию о дефиците таблеток от эпилепсии в Екатеринбурге
16:20 Водитель минивэна в Екатеринбурге сбил велосипедиста
15:37 В Екатеринбурге ученик нашёл таракана в школьной еде
15:17 Новым проректором УрФУ по международным связям стал экс-идеолог мэрии Екатеринбурга Сергей Тушин
14:57 В Екатеринбурге полиция разыскивает открывших стрельбу с балкона подростков
14:13 Движение по улице Печатников в Екатеринбурге будет перекрыто на двадцать дней
14:01 В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости ковидом
13:34 Жительница Екатеринбурга пыталась оплатить булки фальшивыми деньгами
13:28 В Пермском крае готовятся к весеннему половодью
13:23 Более 3 млн клещей-борцов с вредителями ввезли в Свердловскую область
13:14 Жителя Прикамья будут судить по обвинению в разбойном нападении на женщину
13:01 Тело застреленного полицейского обнаружили на кладбище под Нижним Тагилом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK