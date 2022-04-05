Житель Нижнего Тагила поджег свою сожительницу во время ссоры

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры направили в суд уголовное дело мужчины, который поджег свою сожительницу во время ссоры. Женщина скончалась после долгого лечения ожогов в больнице.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, общеопасным способом, повлекшим по неосторожности смерть человека.По версии следствия, мужчина пьянствовал днём 21 марта со своей сожительницей в квартире многоквартирного жилого дома. Во время ссоры он толкнул ее, она пролила горючую жидкость на себя, а мужчина поднес к ней зажигалку. Из-за разлитой на себя спиртосодержащей жидкости у женщины загорелись шея, грудная клетка, живот, руки. В больнице женщина скончалась 3 мая того же года.Теперь поджигателю женщин грозит лишение свободы до 15 лет.