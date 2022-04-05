Житель Нижнего Тагила поджег свою сожительницу во время ссоры
Криминал
В Нижнем Тагиле сотрудники прокуратуры направили в суд уголовное дело мужчины, который поджег свою сожительницу во время ссоры. Женщина скончалась после долгого лечения ожогов в больнице.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, общеопасным способом, повлекшим по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, мужчина пьянствовал днём 21 марта со своей сожительницей в квартире многоквартирного жилого дома. Во время ссоры он толкнул ее, она пролила горючую жидкость на себя, а мужчина поднес к ней зажигалку. Из-за разлитой на себя спиртосодержащей жидкости у женщины загорелись шея, грудная клетка, живот, руки. В больнице женщина скончалась 3 мая того же года.
Теперь поджигателю женщин грозит лишение свободы до 15 лет.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, общеопасным способом, повлекшим по неосторожности смерть человека.
По версии следствия, мужчина пьянствовал днём 21 марта со своей сожительницей в квартире многоквартирного жилого дома. Во время ссоры он толкнул ее, она пролила горючую жидкость на себя, а мужчина поднес к ней зажигалку. Из-за разлитой на себя спиртосодержащей жидкости у женщины загорелись шея, грудная клетка, живот, руки. В больнице женщина скончалась 3 мая того же года.
Теперь поджигателю женщин грозит лишение свободы до 15 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Ревде рецидивист после ссоры похитил сожительницу
05 апреля 2022
05 апреля 2022