В Свердловской области возбудили 12 уголовных дел в отношении экстремистской организации
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области передали в суд уголовное дело в отношении экстремистской организации. Как рассказал «Вечерним ведомостям» глава пресс-службы регионального глава МВД Валерий Горелых, будут судить межрегиональное общественное объединение «Союз Советских Социалистических Республик»*.
По данным следствия, в период с 11 июля 2019 по 28 мая 2020 года «СССР»* занималась проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации. По данным фактам, следственные органом было возбуждено 12 уголовных дел.
«В последствии представители МВД объединили эти дела в одно. Фигурантами оказались три жителя Екатеринбурга и девять граждан из Нижнего Тагила, из них три женщины», – рассказал Горелых.
*признано экстремистской организацией и запрещено в России.
По данным следствия, в период с 11 июля 2019 по 28 мая 2020 года «СССР»* занималась проведением собраний, лекций, распространением буклетов, агитационных материалов, дискредитирующих органы власти Российской Федерации. По данным фактам, следственные органом было возбуждено 12 уголовных дел.
«В последствии представители МВД объединили эти дела в одно. Фигурантами оказались три жителя Екатеринбурга и девять граждан из Нижнего Тагила, из них три женщины», – рассказал Горелых.
*признано экстремистской организацией и запрещено в России.
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