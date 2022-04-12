В Североуральске будут судить двух местных жителей за нападение на прохожего

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Североуральске местной прокуратурой было утверждено обвинительное заключении в отношении местных жителей, которые, по версии следствия, избили случайного прохожего.Сам инцидент произошел 30 октября 2021 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, выйдя из машины, потерпевший услышал от ранее незнакомых ему обвиняемых нецензурную брать. После того, как мужчина поинтересовался, не в его ли адрес были направлены ругательство, произошел конфликт.«Действуя совместно и согласованно, обвиняемые нанесли многочисленные удары в область головы потерпевшего, в том числе виска», – рассказали в пресс-службе.Обвиняемых будут судить по пункту «а», части 3, статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц»). Им грозит до 12 лет лишения свободы.