В Североуральске будут судить двух местных жителей за нападение на прохожего
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Североуральске местной прокуратурой было утверждено обвинительное заключении в отношении местных жителей, которые, по версии следствия, избили случайного прохожего.
Сам инцидент произошел 30 октября 2021 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, выйдя из машины, потерпевший услышал от ранее незнакомых ему обвиняемых нецензурную брать. После того, как мужчина поинтересовался, не в его ли адрес были направлены ругательство, произошел конфликт.
«Действуя совместно и согласованно, обвиняемые нанесли многочисленные удары в область головы потерпевшего, в том числе виска», – рассказали в пресс-службе.
Обвиняемых будут судить по пункту «а», части 3, статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц»). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Сам инцидент произошел 30 октября 2021 года. Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, выйдя из машины, потерпевший услышал от ранее незнакомых ему обвиняемых нецензурную брать. После того, как мужчина поинтересовался, не в его ли адрес были направлены ругательство, произошел конфликт.
«Действуя совместно и согласованно, обвиняемые нанесли многочисленные удары в область головы потерпевшего, в том числе виска», – рассказали в пресс-службе.
Обвиняемых будут судить по пункту «а», части 3, статьи 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц»). Им грозит до 12 лет лишения свободы.
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