Совершивших самосуд над земляком трех жителей Верхней Пышмы признали виновными

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В суде Верхней Пышмы признали виновными в тяжком и особо тяжком преступлениях трех местных жителей, устроивших самосуд над своим земляком. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.Следствием и судом было установлено, одна из подсудимых услышав от своей малолетней дочки и дочери своей подруги, что знакомый, с которым женщины оставляли своих детей, якобы совершил в отношении них противоправные действия, решила отомстить земляку и попросила двух ранее знакомых мужчин помочь ей учинить расправу.«Вечером 22 августа 2020 года все трое сообщников пришли к потерпевшему в дом, расположенный в садовом товариществе в городе Верхняя Пышма, где сильно избили пострадавшего. Более того, двое фигурантов-мужчин совершили в отношении избитого ими гражданина иные насильственные действия. В результате причинённых повреждений потерпевший скончался», – рассказал Александр Шульга.Он также отметил, что противоправным действиям, которые погибший якобы совершил в отношении двух девочек, подтверждения не нашлось.Верхнепышминский городской суд назначил мужчинам наказание в виде 19 и 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщине – 10 лет 1 в исправительной колонии общего режима.