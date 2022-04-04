Полиция задержала подозреваемого в краже мобильника в Верхней Пышме
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сотрудниками полиции был задержан житель Екатеринбурга, подозреваемый в краже мобильного телефона «Honor 8A», которая произошла в конце марта 2022 года в продуктовом магазине в Верхней Пышме.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ОД МО МВД России «Верхнепышминский», в ходе опроса задержанный дал признательные показания и подтвердил, что в конце прошлого месяца он вместе со своей бывшей супругой ходил в продуктовый магазин. Подозреваемый рассказал полицейским, что увидел на кассовой ленте сотовый телефон, который лежал без присмотра, и решил убрать его себе в карман, пока никто не видит.
По факту произошедшего факту отделом дознания МО МВД России «Верхнепышминский» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ОД МО МВД России «Верхнепышминский», в ходе опроса задержанный дал признательные показания и подтвердил, что в конце прошлого месяца он вместе со своей бывшей супругой ходил в продуктовый магазин. Подозреваемый рассказал полицейским, что увидел на кассовой ленте сотовый телефон, который лежал без присмотра, и решил убрать его себе в карман, пока никто не видит.
По факту произошедшего факту отделом дознания МО МВД России «Верхнепышминский» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).
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