Полиция задержала подозреваемого в краже мобильника в Верхней Пышме

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудниками полиции был задержан житель Екатеринбурга, подозреваемый в краже мобильного телефона «Honor 8A», которая произошла в конце марта 2022 года в продуктовом магазине в Верхней Пышме.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в ОД МО МВД России «Верхнепышминский», в ходе опроса задержанный дал признательные показания и подтвердил, что в конце прошлого месяца он вместе со своей бывшей супругой ходил в продуктовый магазин. Подозреваемый рассказал полицейским, что увидел на кассовой ленте сотовый телефон, который лежал без присмотра, и решил убрать его себе в карман, пока никто не видит.По факту произошедшего факту отделом дознания МО МВД России «Верхнепышминский» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).