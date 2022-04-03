Екатеринбуржцы пожаловались на участившиеся кражи мобильников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне ряд СМИ сообщили об участившихся кражах мобильных телефонов в Екатеринбурге. Местные жители, ставшие жертвами воришек, пожаловались на бездействие полиции, однако в городском УМВД назвали эти заявления несоответствующими действительности.В полиции уверяют, что правоохранители отрабатывают каждый случай и несколько подозреваемых уже были задержаны, а имущество возвращено потерпевшим.«К примеру, на прошедшей неделе оперативники отдела полиции № 5 Ленинского района уже раскрыли подобную кражу, совершенную в районе улицы Фрунзе», – рассказали порталу Е1 в УМВД Екатеринбурга.В тоже районе в конце 2021 года были задержаны две женщины, подозреваемые в совершении серии преступлений, после чего отделом полиции №8 законным владельцам были возвращены 15 сотовых телефонов.