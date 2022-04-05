Инвестировавшая через фиктивную платформу екатеринбурженка лишилась 840 тысяч

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге зарегистрировали новый случай мошенничества. Местная жительница, доверившись рекламе инвестиционных программ на фиктивной платформе, лишилась 840 тысяч рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 53-летняя екатеринбурженка, обнаружила рекламу инвестиционных программ, название которых было похоже на наименования проектов официальных организаций группы «Газпром», но в реальности не имеющих к нем никакого отношения. После того как женщина перешла по ссылкам и ввела свои личные данные, с ней связались неизвестные.«Они убедили доверчиваю гражданку установить на телефоне программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить определенное количество собственных средств на брокерский счет», – пояснили в пресс-группе.На протяжении года женщина продолжала вносить деньги на счет, который открыла на одной из таких «инвестиционных платформ», а, попытавшись обналичить свои накопления, осознала, что стала жертвой мошенников. Лишь после этого екатеринбурженка обратилась в полицию.В связи с этой ситуацией в Управлении МВД России по Екатеринбургу призывают граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения.