Инвестировавшая через фиктивную платформу екатеринбурженка лишилась 840 тысяч

14.00 Воскресенье, 10 апреля 2022
Криминал
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге зарегистрировали новый случай мошенничества. Местная жительница, доверившись рекламе инвестиционных программ на фиктивной платформе, лишилась 840 тысяч рублей.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 53-летняя екатеринбурженка, обнаружила рекламу инвестиционных программ, название которых было похоже на наименования проектов официальных организаций группы «Газпром», но в реальности не имеющих к нем никакого отношения. После того как женщина перешла по ссылкам и ввела свои личные данные, с ней связались неизвестные.

«Они убедили доверчиваю гражданку установить на телефоне программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых сайтах, а также перечислить определенное количество собственных средств на брокерский счет», – пояснили в пресс-группе.

На протяжении года женщина продолжала вносить деньги на счет, который открыла на одной из таких «инвестиционных платформ», а, попытавшись обналичить свои накопления, осознала, что стала жертвой мошенников. Лишь после этого екатеринбурженка обратилась в полицию.

В связи с этой ситуацией в Управлении МВД России по Екатеринбургу призывают граждан тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них сбережения.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:00 Инвестировавшая через фиктивную платформу екатеринбурженка лишилась 840 тысяч
12:51 В парке у Дворца молодежи в Екатеринбурге образовались большие лужи
12:13 Магазин спорттоваров «Decathlon» на Вайнера временно прекратит работу в Екатеринбурге
11:13 В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова нашли труп
10:22 В уральской столице на Эльмаше в многоквартирном доме случился пожар
09:44 В Екатеринбурге на Уралмаше джип врезался в машину скорой
15:35 Село Большая Лая топит из-за нелегально построенного гаража
15:18 В Екатеринбурге объявили «Главную бабушку – 2022»
14:49 Свердловчане пожаловались на состояние дороги возле станции «29-й километр Каменск-Уральский»
14:16 У 672 жителей Свердловской области выявили коронавирус
13:34 Из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» можно будет добраться на рельсовом автобусе
12:59 С 13 апреля в Нижнем Тагиле перекроют движение по улице Товарный Двор
12:50 С 10 апреля в Екатеринбурге ограничат движение на Луганской – Объездной
12:02 Екатеринбурженке травмировало голову отколовшейся от дома штукатуркой
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