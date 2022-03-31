В Нижнем Тагиле задержали разместившего в 2020 году на сайте «Бессмертного полка» портрет Гитлера
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле был задержан 19-летний молодой человек, разместивший в 2020 году на сайте «Бессмертного полка» портрет Адольфа Гитлера. Однако уголовная ответственность по статье о «реабилитации фашизма» ему не грозит, так как на момент преступления задержанный был несовершеннолетним.
Молодой человек публично принес извинения на камеру, после чего его отпустили. Однако, по данным портала 66.ру, в деле может появиться второй фигурант.
Длительность расследования правоохранители объяснили тем, что для размещения фотографии Гитлера злоумышленники использовали сторонние аккаунты и подменные IP-адреса.
Молодой человек публично принес извинения на камеру, после чего его отпустили. Однако, по данным портала 66.ру, в деле может появиться второй фигурант.
Длительность расследования правоохранители объяснили тем, что для размещения фотографии Гитлера злоумышленники использовали сторонние аккаунты и подменные IP-адреса.
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