– Через таможенную границу можно перемещать без обязательного письменного декларирования до 10 000 долларов США в эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату перемещения. При перемещении большей суммы путешественник обязан заполнить пассажирскую таможенную декларацию, а в некоторых случаях представлять и документы, подтверждающие законность и источник происхождения наличности, – пояснил начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово задержали пассажира из Германии с 28 тысячами евро наличными в ручной клади. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Мужчина прилетел в Екатеринбург транзитным рейсом через Стамбул. При вылете он спросил у немецких таможенников о порядке перемещения наличной валюты, заполнил пассажирскую таможенную декларацию и благополучно покинул ЕС.В Кольцово мужчина прошел в зеленый коридор зоны таможенного контроля, где сотрудники таможенной службы обнаружили, что мужчина перемещает без декларирования крупную сумму наличности. Задержанный пояснил, что не знал об обязанность письменно декларировать наличные при въезде в Россию.Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличной валюты). Ему грозит конфискация незаконно перемещаемой валюты и крупный штраф. Это первая в 2022 году попытка контрабанды наличной валюты, выявленная кольцовскими таможенниками.